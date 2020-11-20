В Сочи городскую стратегию развития утвердят к концу 2021 года

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В Сочи городская администрация вместе с общественностью разработает стратегию социально-экономического развития курорта. Согласно дорожной карте, этот документ должен быть подготовлен и утвержден к концу 2021 года.

В работе над проектом участвуют архитекторы, экономисты и депутаты.

– Нам необходимо разработать стратегический документ, каким городская мэрия видит курорт через 10 лет, в каком направлении он будет развиваться в дальнейшем, через 15-20 лет, – сообщил глава Сочи Алексей Копайгородский.

На данном этапе ведется формирование рабочих групп Совета по нескольким направлениям. В их числе: экономика, транспорт, санаторно-курортная отрасль и другие.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что авторы Стратегии-2030 предлагают построить в Краснодаре подземное метро. Стоимость проекта оценивают в 81 млрд рублей.