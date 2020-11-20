В Сочи подписали соглашение о создании единой турзоны в горном кластере

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В Сочи подписано соглашение о развитии горных туристических территорий. В ней приняли участие руководители трех горнолыжных курортов и природоохранных организаций.

– Реализация данного документа поможет обеспечить эффективное сотрудничество всех сторон для установления партнёрских отношений, что положительно повлияет на качество туристических услуг, – сообщил глава города Сочи Алексей Копайгородский. По его словам, для реализации подписанного документа разработают дорожную карту. Она будет рассчитана до конца 2023 года.

Соглашение предусматривает разработку единого мастер-плана развития пешеходного туризма. Это значит, что в горах Красной Поляны появится еще больше пешеходных маршрутов.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что новый пеший маршрут в горах Сочи открылся на курорте «Роза Хутор». Протяженность тропы «От снежников до водопадов» составляет 8 км.