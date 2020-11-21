На Кубани на выходных пройдет сильный снег

В Краснодарском крае 21 и 22 ноября ожидаются осадки, местами сильные.

В Краснодарском крае 21 и 22 ноября ожидаются осадки, местами сильные.

По информации регионального гидрометцентра, ночью 21 и 22 ноября температура воздуха на Кубани будет в пределах от -2 до +3 °C. В восточной части Краснодарского края возможно понижение — до 7 градусов мороза. Температура до + 10 градусов возможна в дневные часы только на Черноморском побережье.

Синоптики предсказывают переменную облачность, дожди и снегопад. В воскресенье - налипание мокрого снега и гололед.

Даже в горном кластере Сочи ожидается снегопад.

- В соответствии с предупреждением метеорологов, ночью и утром 21 ноября в горной зоне Сочи, в том числе в Красной Поляне ожидается мокрый снег, местами сильные осадки. Это может вызвать местами налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах может образоваться гололедица, - сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

Все городские службы Сочи переведены на усиленный режим работы.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что выходные на Кубани будут холодными и снежными. Синоптики полны пессимизма.