На Кубани увеличилось число субъектов малого и среднего предпринимательства

Фото: admkrai.krasnodar.ru.

В Краснодарском крае выросло количество субъектов малого и среднего предпринимательства. Всего в регионе более 260 тыс. подобных организаций, в которых работают примерно 500 тыс. человек.

«В 2020 году наблюдается прирост 0,4% - это 97 единиц субъектов малого и среднего предпринимательства», - сообщил руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Кубани Василий Воробьев.

В пресс-службе администрации региона напомнили, что в крае действует четко выстроенная система мер господдержки малого и среднего бизнеса, включающая помощь в получении кредитов, субсидирование затрат предпринимателей по целому ряду направлений деятельности, поддержку бизнеса на этапе старта, а также информационную и консультативную помощь.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что поддержку малого и среднего бизнеса обсудили на планерном совещании Заскобрания Кубани.