На Кубани за неделю оштрафовали 156 нарушителей режима повышенной готовности

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае за неделю оштрафовали 156 нарушителей режима повышенной готовности. Всего было выписано более 1,2 тыс. административных протоколов. По 600 из них решение вынесли судебные инстанции.

- За несоблюдение режима повышенной готовности штраф был назначен 156 местным жителям. В отношении 467 нарушителей суд ограничился предупреждением, - сообщили в Краснодарском краевом суде.

Приостановлена деятельность 15 организаций, которые не соблюдали санитарно-эпидемиологические требования.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Сочи бар и кальянная работали после полуночи. За это владельцев оштрафуют.

Напомним, что рейды по соблюдению режима повышенной готовности проходят по всей Кубани. В ночь на 14 ноября сотрудники департамента потребительской сферы региона выписали штраф владельцу караоке-бара "Главная сцена" в Краснодаре.