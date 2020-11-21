Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 17 ноября 2020 увеличилось на 174

Фото: admkrai.krasnodar.ru.

Оперативный штаб региона опубликовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией. Ситуация в Краснодарском крае напряженная. Уже третью неделю график по коронавирусу идет только в рост. По данным на субботу, 21 ноября, за последние сутки зафиксирован 174 заболевших.

Опасным вирусом заразились 83 мужчины и 91 женщина. Кроме того, болезнь подтверждена у 10 детей.

Рекордное число заболевших, как всегда в Краснодаре - 51 человек, в Анапе – 17. По 16 новых случаев новой инфекции в Сочи и Динском районе, по 12 – в Белореченском и Кущевском районах. 7 случаев зафиксировано в Темрюкском и Павловском районах. В Апшеронском районе инфекция у 6 человек. В Туапсинском районе заразились пятеро.

В Новороссийске, Кореновском, Абинском, Тихорецком районах по 3 новых случая. По два заболевших в Горячем Ключе, Крыловском, Северском, Крымском и Тимашевском районах.

Меньше всего инфицированных в Кавказском, Ленинградском, Усть-Лабинском районах – по одному человеку.

Показатель заболеваемости ковидом на 100 тысяч населения – 362,1.

С начала пандемии в регионе 13565 пациентов выписаны с выздоровлением, 539 человек скончались.

- Сейчас 35 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, 3 пациента – на ЭКМО, – подытожили в минздраве региона.