В Краснодаре ночной клуб Shenli работал после полуночи, нарушая режим

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В Краснодаре прошедшей ночью снова проверяли, как кафе, бары и рестораны соблюдают действующие на территории региона ограничения, введённые из-за коронавируса.

- К сожалению, по правилам работают далеко не все, - сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара. - И такое нежелание позаботиться о здоровье краснодарцев может дорого обойтись владельцам заведений.

Специалисты департамента потребительской сферы Краснодарского края совместно с сотрудниками полиции и управления торговли администрации Краснодара обнаружили бар Shenli, которыи работал после полуночи. Заведение грубо нарушало режим повышеннои готовности.

На нарушителей составлены административные материалы. Им грозят штрафы до 50 и 300 тысяч рублеи .

Кроме того, в баре обнаружена алкогольная продукция без лицензии. Теперь юридическому лицу грозит штраф до 3 млн рублеи , должностному - до 500 тысяч рублеи . Весь алкоголь изъят. А материалы переданы в суд.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, в Анапе закрыли караоке-бар «Чердак» за нарушение санитарных норм.