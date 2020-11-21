В Сочи отмечают день небесного покровителя города-курорта

Фото: sochi.ru.

В Сочи отмечают день небесного покровителя города - святого Михаила Архангела. В честь этого праздника в старейшем храме курорта – Свято-Михайло-Архангельском соборе состоялось торжественное богослужение. Литургию провел епископ Сочинский и Туапсинский Герман.

- Святой Михаил избран ангелом-хранителем нашего города не случайно. По преданию он обладал необыкновенной духовной силой. А город Сочи на протяжении всей истории является судьбоносным для нашей страны, перед ним ставятся стратегически важные задачи, - сообщил мэр Алексей Копайгородский.

К престольному празднику в соборе, который был построен более 120 лет назад, сделали косметический ремонт. Два месяца реставраторы преображали внутреннее убранство храма. В помещениях установили рециркуляторы.

Праздничная литургия прошла в условиях обеспечения полной эпидемиологической безопасности – термометрия на входе, наличие дезинфицирующих средств, строгий масочный режим, социальная дистанция во время службы.