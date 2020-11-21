В горах Сочи продлили предупреждение о налипании мокрого снега и гололедице

В горном кластере Сочи продлили предупреждение о налипании мокрого снега и гололедице. По информации специализированного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей, утром и днем 22 ноября в предгорьях и горах ожидается мокрый снег. Местами осадки будут очень интенсивными.

Синоптики прогнозируют налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах - гололедицу.

- Все городские службы переведены в усиленный режим работы, - сообщили в пресс-службе мэрии курорта. - Спасатели рекомендуют жителям и туристам соблюдать все необходимые меры предосторожности, не оставлять автомобили под различными конструкциями.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что на Кубани на выходных пройдет сильный снег. Зима вступила в свои права в конце ноября.