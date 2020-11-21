В Сочи школьники сделали оригинальную кормушку-тыкву

Фото природного орнитологического парка в Имеретинской низменности

В Сочи дети сделали оригинальную кормушку для птиц - из кубанской тыквы. Ноу-хау они подготовили специально для экологической акции «Покормите птиц». Ее природный орнитологический парк в Имеретинской низменности провел совместно с учащимися школы №38.

- Дети принесли к нам в парк кормушки, которые они сделали из различных материалов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе парка. - Самая оригинальная, на наш взгляд – кормушка из целой тыквы. Она тяжеловата, но мы подобрали дерево с толстыми ветвями, на котором ее смогли закрепить.

Сотрудники парка напомнили, что за многие десятки лет поколения зимующих в Причерноморье птиц хорошо приспособились питаться в холодное время года не только традиционными, но и весьма оригинальными, имеющимися только в южном регионе пищевыми ресурсами.