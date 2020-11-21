Памятник кубанским участковым отфотошопили

Фото: t.me//yoba_m

Памятник кубанским участковым, который установили в Краснодаре, отфотошопили. На фото подчеркнули его главный недостаток – несоразмерность статуи.

Напомним, что в краевом центре в ноябре торжественно открыли памятник кубанским участковым, погибшим при исполнении служебных обязанностей. Но местные жители отнеслись к новому проекту неоднозначно. Памятник, по их мнению, отличает несоблюдение пропорций человеческого тела.

- У символического участкового после графического редактора слишком короткие, несоответствующие туловищу теперь еще и колесом, комментируют краснодарцы в соцсетях. – Похоже, скульптор специально «отблагодарил» полицейских таким несуразным изваянием.

Как сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в одном из мем-сообществ, у краснодарского памятника есть все шансы стать популярным интернет-мемом.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что краснодарцы раскритиковали памятник кубанским участковым.