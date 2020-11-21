Кубань сохранила лидерство по объемам доходов в Южном Федеральном округе в 2020 году

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Краснодарский край в 2020 году остался на лидирующих позициях по объемам доходов в Южном Федеральном округе. Таковы предварительные итоги работы налоговой службы по региону.

Хотя, нынешний год непростой, власти Кубани успешно реализуют национальные проекты и краевые программы. Кроме того, в регионе растет число меры поддержки пострадавших во время пандемии отраслей. а так же - социально незащищенных кубанцев.

- Кубань стабильно занимает лидирующую позицию по объемам доходов в Южном Федеральном округе. Доля поступлений региона в общем объеме по ЮФО за 10 месяцев 2020 года составила 38,2 %, - сообщил вице-губернатор региона Игорь Галась.

По его словам, за последние три месяца доходы увеличились по сравнению с прошлым годом более чем на 3 процентных пункта. Это порядка 2 млрд рублей.

Напомним, что Кубань стала первой в списке регионов по мерам поддержки предприятий и работников в период пандемии. Специалисты отметили снижение налогов, расширение списка работающих производств.