В Сочи стажер магазина по ошибке выбросил в мусор более 260 тысяч рублей

Фото: архив КП

В Сочи 33-летний местный житель попал в неприятную историю. Он недавно устроился на работу в один из магазинов Адлера. Торговая точка занималась реализацией мобильной техники. Занять место продавца-консультанта было непросто: сначала парню предложили пройти испытательный срок. Стажера отправили выносить мусор – картонные коробки.

Но, как выяснилось позднее, одна из коробок была «с секретом» - в ней лежали 261 тысяча 491 рублей. Старший продавец обнаружил пропажу и написал заявление в полицию. Правоохранители «пробили» стажера по базе, но ничего подозрительного не нашли – сочинец не был ранее судим.

Одновременно к делу приложили записи с камер видеонаблюдения, установленные в магазине и в соседнем доме.

- На кадрах отчетливо видно, как стажер, выкидывает ту самую картонную коробку в мусорный бак, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Конечно же, весь мусорный контейнер тщательно перерыли, но деньги не нашли.