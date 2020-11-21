На Кубани произошел крупный пожар

Скрин видео: @gostalive

Пожар произошел Анапском районе, в станице Гостагаевской. Многометровый столб огня и черного дыма был виден за несколько километров. Загорелась постройка на углу улиц Комсомольская и Слободская.

- Огонь охватил гараж и часть частного дома – кровлю, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в экстренных службах.

По предварительной информации, в огне пострадал человек.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что жильцы сгоревшего дома в Краснодаре рассказывали, как пламя добралось до них за 20 минут и уничтожило все. Спасатели выламывали двери квартир, чтобы разбудить людей и проверить, кому требуется помощь.