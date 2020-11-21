В Сочи завершился крупный бойцовский турнир ММА Серии

В Сочи на Красной Поляне завершился самый большой турнир в истории ММА Серии. Рассказываем о его итогах.

Итак, Тимур Синен (Россия) победил Муслима Аннакулова (Узбекистан) ТКО в 1 раунде (3:35). Федор Бабич (Россия) одержал победу над Евгением Бондаревым (Россия) КО в 1 раунде (0:36). Андрей Лебедев (Россия) одолел Санарбека Курбанова (Узбекистан) ТКО в 1 раунде (2:51). Мири Садыгов (Россия) оказался сильнее Рашида Юсупова (Россия) ТКО в 1 раунде (1:11). Яков Екимов (Россия) взял вверх над Сирожиддином Абдукаюмовым (Узбекистан) ТКО в 1 раунде (2:10). Екатерина Макарова (Россия) единогласным решением судей признала первой в бою с Марией Артюхиной (Россия).

Сергей Бобрышев (Россия) одержал победу над Владимиром Лубко (Россия) ТКО в 1 раунде (2:34). Алексей Ляпунов (Россия) - над Арсеном Нерсесяном (Армения), применив удушающий прием (треугольник) в 1 раунде (1:32). Эльмар Гасанов (Россия) стал лидером в бою с Александром Подмаревым (Россия) раздельным решением судей. Кирилл Корнилов (Россия) победил Руслана Меджидова (Россия) ТКО во 2 раунде (1:16). Айк Казарян (Россия) признан победителем в схватке с Сергеем Масловым (Россия) единогласным решением судей.

Главным событием вечера на турнире ММА Серия – 21 стал бой тяжеловесов Олега Попова и (Россия) Сергея Алексеевича (Беларусь). Россиянин взял вверх над белорусом удушающим приемом (ручной треугольник) во 2 раунде (3:13).