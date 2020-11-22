Снег и мороз спрогнозировали в Краснодарском крае

Выезжать на дороги Кубани, не поменяв летнюю резину на зимнюю, опасно

В Краснодарском крае синоптики прогнозируют непогоду. Дождь и мокрый снег ожидается в кубанской столице до конца суток, 22 ноября.

- Будет облачно, - сообщает краснодарский центр гидрометеорологии. - Ночью местами небольшие осадки, днем осадки, местами сильные в виде дождя, мокрого снега, снега.

Есть опасность в отдельных районах его налипания на провода.

- Ожидается также гололедица. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный с переходом на северо-западный 4-9 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -2…3°, днем 1…6°. На Черноморском побережье облачно с прояснениями. Местами осадки. Ветер северо-западный и северный 6-11 м/с, местами 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 0…5°; днем 4…9°, на юге до 12°, - прогнозируют синоптики.

Выезжая на дороги Кубани, будьте осторожны!