Опасные явления из-за непогоды ожидаются на Кубани

В Краснодарском крае 22 ноября ждут снега

На Кубани ожидаются мокрый снег с дождем, туман и небольшие заморозки. Все это вкупе может привезти к намерзанию осадков на проводах и других конструкциях.

- До конца суток и в ближайшие дни непогода будет царить почти на всей территории Краснодарского края, - сообщают в Краснодарском центре гидрометеорологии.

Чтобы максимально обезопасить себя в ненастную погоду, спасатели рекомендуют при налипании мокрого снега быть осторожными на улице. Необходимо обращать внимание на целостность воздушных линии электропередач, а если вы заметили обрыв, срочно звоните по телефонам экстренных служб.

К слову, важно знать, что менять летнюю резину на зимнюю, согласно нормативам в РФ, рекомендовано уже при +5 градусах по Цельсию. Иначе непогода может застать вас врасплох и угрожает вашей безопасности.