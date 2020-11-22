Завершены поиски 15-летнего мальчика на Кубани

Ребенка нашли

В Краснодарском крае завершены поиски 15-летнего мальчика, который 19 ноября вышел из дома в Туапсе и не вернулся.

Спустя двое суток он найден живым.

- С ребенком все хорошо, - сообщили в поисковой отряде "Лиза Алерт" по Краснодарскому краю.

Напомним, в Сочи 33-летний местный житель попал в неприятную историю. Он недавно устроился на работу в один из магазинов Адлера. Торговая точка занималась реализацией мобильной техники. Занять место продавца-консультанта было непросто: сначала парню предложили пройти испытательный срок. Стажера отправили выносить мусор – картонные коробки. Но, как выяснилось позднее, одна из коробок была «с секретом» - в ней лежали 261 тысяча 491 рублей. Старший продавец обнаружил пропажу и написал заявление в полицию.