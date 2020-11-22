В Краснодарском крае скончались еще шесть человек с COVID-19

Число жертв растет

В Краснодарском крае за сутки умерли шесть человек с коронавирусной инфекцией.

71-летний житель Анапы умер в первой краевой больнице. У пациента начались осложнения - двусторонняя полисегментарная пневмония. Но из-за гипертонической болезньи и хронической почечной недостаточности его шансы выздороветь были невелики.

В этом же медучреждении скончался и 79-летний житель Краснодара. Болезнь тоже развивалась на фоне хронических недугов и закончилась летальным исходом.

В Тихорецкой ЦРБ умер мужчина 49 лет с COVID-19, течение вируса осложнили гипертоническая болезнь и хронический холецистит.

В Красноармейской ЦРБ не вынес новую инфекцию 50-летний житель Брюховецкого района. Он умер от тяжелой формы внебольничной двусторонней пневмонии.

В специализированной краевой инфекционной больнице скончался 61-летний житель Новокубанского района, в Темрюкской ЦРБ - 82-летняя местная жительница. Пациенты имели хронические болезни, и врачи оказались бессильны.

- Всего регионе с начала пандемии в скончались 539 человек с подтвержденным диагнозом коронавируса, - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.