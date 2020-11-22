В Сочи предупредили об опасности смерчей

Скрин: @sochi_detka

Спасатели распространили экстренное предупреждение об опасности образования смерчей.

- В период с 22 по 23 ноября в Краснодарском крае над Черным морем в районе Магри-Веселое в Сочи имеется опасность формирования этого явления, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МЧС по краю.

В ведомстве рассказали, как вести себя, если непогода застала вас в дороге.

- В этот момент лучше вообще находиться в помещении, но если вы все-таки на улице, то не вставайте под линиями электропередач, - рекомендуют в МЧС.

Также смертельно опасно при сильном ветре стоять подходить к оборвавшимся электропроводам. Если вы выехали за пределы населенного пункта, то лучше выйти из автомобиля и укрыться в дорожном кювете или ближайшем логу.

Напомним, непогода будет царить в регионе все последующие три дня. Есть опасность налипания мокрого снега на провода и обрыва коммуникаций. Берегите себя!