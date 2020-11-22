Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

На Кубани в одном из районов от снега оборвало линии электропередач

Без света остались несколько десятков человек
Ева МУР
КомментироватьОставить комментарий
От налипшего снега произошло замыкание. Аварию устраняют до сих пор

От налипшего снега произошло замыкание. Аварию устраняют до сих пор

Фото: Ева МУР

Районы под Краснодаром сегодня, 22 ноября, засыпало снегом. Под их обилием начали замыкать электропровода.

- Такой фейерверк у нас за окном сверкал, думали, сгорит вся техника от перебоев, - сообщили "КП"-Кубань" читатели из станицы Северской.

К слову, о налипании снега метеорологи предупреждали заранее.

- Аварийная бригада приехала, ремонт займет не менее двух часов, - сообщили в "Кубаньэнерго".

Однако спустя два часа наладить электроснабжение не удалось.

Напомним, в МЧС рекомендуют не становиться под линиями электропередач и массивными конструкциями. Это может быть опасно для жизни. Непогода в Краснодарском крае продлится как минимум еще на сутки, до 24 ноября.

Будьте осторожны!

ЧП