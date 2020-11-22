На Кубани в одном из районов от снега оборвало линии электропередач

От налипшего снега произошло замыкание. Аварию устраняют до сих пор Фото: Ева МУР

Районы под Краснодаром сегодня, 22 ноября, засыпало снегом. Под их обилием начали замыкать электропровода.

- Такой фейерверк у нас за окном сверкал, думали, сгорит вся техника от перебоев, - сообщили "КП"-Кубань" читатели из станицы Северской.

К слову, о налипании снега метеорологи предупреждали заранее.

- Аварийная бригада приехала, ремонт займет не менее двух часов, - сообщили в "Кубаньэнерго".

Однако спустя два часа наладить электроснабжение не удалось.

Напомним, в МЧС рекомендуют не становиться под линиями электропередач и массивными конструкциями. Это может быть опасно для жизни. Непогода в Краснодарском крае продлится как минимум еще на сутки, до 24 ноября.

Будьте осторожны!