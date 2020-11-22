«Ласточка» Сочи-Анапа возвращается на маршрут

Перевозчик планирует добавить подвижной состав

«Ласточку» Сочи-Анапа, отмененную в начале осени, вновь вернут на маршрут. Ожидается, что она вновь начнет курсировать 8 декабря.

Напомним, до августа этого года железнодорожного сообщения между двумя курортами не было.

- Среди целей запуска нового маршрута – популяризация внутрироссийского туризма и повышение транспортной доступности курортных городов Черноморского побережья Краснодарского края, - сообщали тогда в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

В расписании предусмотрены ежедневные рейсы поездов. Общее время поездки – 7 часов 48 минут.

В пресс-службе напомнили, что в поездах принимаются все меры для обеспечения безопасной перевозки пассажиров в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции. Пассажиры должны использовать индивидуальные средства защиты во время поездки.

Кроме того, к новогодним праздникам перевозчик планирует добавить количество подвижных составов.