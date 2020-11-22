В Краснодаре на улицы вышла снегоуборочная техника

Снегоуборочная техника дежурит на улицах города. Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

В Краснодаре для возможного устранения подтоплений на улицы вышла спецтехника. В мэрии говорят о 20 единицах, которые будут дежурить на дорогах сутки.

- Мониторинг ситуации ведется в непрерывном режиме. В случае необходимости дежурные службы готовы в первую очередь обработать от гололедицы мосты и путепроводы краевого центра. Девять машин уже вышли на дежурство на все мосты города, - сообщили "КП" - Кубань" в департаменте дорожного хозяйства.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо сделать вызов по телефону 214-33-36 и по единому номеру вызова экстренных оперативных служб — 112 (набор по городскому и мобильному телефонам).

Напомним, сегодня, 22 ноября, как минимум, жители одного населенного пункта - станицы Северской - остались без света и тепла после налипания мокрого снега на линии электропередач. Сейчас авария устранена.