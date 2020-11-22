На Кубани 30 служащих краевой жилищной инспекции скрыли свои доходы

Госслужащие забыли указать некоторые сведения в декларациях

30 сотрудников, включая начальника и заместителя краевой жилищной инспекции, предоставили неполные декларации о своих доходах.

- Неверные сведения касаются и членов их семей, - сообщает портал "СочиСтрим".

В сумме это составило 1,2 млн рублей. Недоуказали госслужащие доходы по основному и предыдущему месту работы, подарки, материальную помощь, объекты недвижимости, земельные участки, автомобили. Не хватает в официальных данных и сведений о долях родственников в бизнесе и так далее.

Обнаружились недостающие факты при проверке прокуратуры Краснодарского края соблюдения антикоррупционного законодательства. Представление вынесено на имя главы региона. Он в свою очередь поручил привлечь к дисциплинарной ответственности нарушителей.

Напомним, в Сочи 33-летний местный житель попал в неприятную историю. Он недавно устроился на работу в один из магазинов Адлера. Торговая точка занималась реализацией мобильной техники. Занять место продавца-консультанта было непросто: сначала парню предложили пройти испытательный срок. Стажера отправили выносить мусор – картонные коробки.