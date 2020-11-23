Дождь и снег продолжат идти на Кубани в начале недели

На этой неделе осадки закончатся, следующие придут только в декабре Фото: Галина КОПЫЛОВА

В понедельник, 23 ноября, в некоторых районах Краснодарского края пройдет снег с дождем, местами возможно налипание мокрого снега. В Краснодаре в это время будет сухо. В краевом центре покапает небольшой дождь во вторник, 23 ноября.

- 23 ноября местами пройдут небольшие осадки, в отдельных районах сильные осадки в виде дождя и снега. В Краснодаре – без осадков. 24 ноября ночью и утром преимущественно в крае пройдет дождь, в том числе и в краевой столице. Порывы ветра будут достигать 10 м/с. По ночам ожидаются заморозки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Со среды, 24 ноября, тучи с осадками покинут регион. До конца недели будет сухо, но холодно. Температура воздуха не поднимется выше +7 градусов.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в воскресенье, 22 ноября первый снег выпал в Краснодаре. Также засыпало снежинками Горячий Ключ, Новороссийск и другие муниципалитеты. А жители Северского района из-за стихии остались без света – здесь налипание снега на провода привело к короткому замыканию.