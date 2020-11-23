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Футболист «Краснодара» сексуально станцевал на камеру

Защитника снял на мобильник коллега по клубу
Вероника АЛЕКСАНДРОВА
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Футболисты "Краснодара" всегда на позитиве

Футболисты "Краснодара" всегда на позитиве

Защитник футбольного клуба «Краснодар» Кристиан Рамирес засветился в сети, станцевав на камеру бачату под песню #ecuador американского исполнителя Romeo Santos. Сексуальные движения Рамиреса под овации снял на мобильный телефон его коллега - нападающий клуба Ари и опубликовал на своей страничке в Instagram. Оба спортсмена вместе находились в качалке на одной из баз клуба черно-зеленых.

«Какое подготовленные тело», «Эквадорский стиль», «Он классный», - комментировали пользователи, отправляя на видео ответные огненные реакции и сердечки.

Стоит отметить, что Кристиан Рамирес не одинок, у него есть красавица-жена - ее зовут Анико.

Сейчас футболисты активно готовятся к предстоящим матчам. 21 ноября команда черно-зелёных выиграла у Тамбова со счётом 1:0. Теперь им предстоит встретиться с московским клубом "Химки" и волгоградским "Ротором". Игры запланированы на 28 ноября и 5 декабря соответственно.

Звезда