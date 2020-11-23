Парк Галицкого после снега поменял цвета

Фото: instagram.com/prostoevgeny

Парк «Краснодар», который в народе называют парком Галицкого, принял зимний облик. Одну из главных достопримечательностей города после снега сняли с высоты птичьего полета. На кадрах видно, как зеленые газоны стали белыми, а бетонные дорожки от снежинок порозовели.

Фото: instagram.com/prostoevgeny

- Из темно-зелёного парка в бело-розовый, - подписал подборку автор снимков.

Фото: instagram.com/prostoevgeny

На фоне покрытого белой пеленой парка отчетливо выделяются деревья с красной и желтой листвой и спортивные площадки.

Фото: instagram.com/prostoevgeny

Ранее «Комсомолка» сообщала, что 22 ноября в Краснодаре выпал первый снег. Также засыпало снежинками Горячий Ключ, Новороссийск и другие муниципалитеты. А жители Северского района из-за стихии остались без света – здесь налипание снега на провода привело к короткому замыканию.