В Краснодаре откроют «Домик Деда Мороза»

Фото: kmto-premiera.ru

В администрации краевого центра прошло планерное совещание, на котором обсудили новогодние вопросы. Все мероприятия пройдут в онлайн-формате, для их проведения в настоящее время подготавливается специальная интернет-площадка. А вот «Домик Деда Мороза» будет работать в штатном режиме. Но посетить его можно будет только в маске.

- «Домик Деда Мороза» традиционно откроет свои двери для юных горожан возле дворца ТО «Премьера» на улице Стасова, 175. Он будет работать с соблюдением всех требований Роспотребнадзора, - сообщили на планерке.

Сказочные персонажи будут принимать от мальчишек и девчонок письма, открытки и поделки. Авторы лучших писем и рисунков смогут посетить концерты творческого объединения. Но мероприятия будут доступны после снятия всех ограничений в связи с пандемией.