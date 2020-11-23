До 15 декабря в Краснодаре установят девять искусственных елей

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В администрации краевого центра прошло планерное совещание. На нем обсудили вопросы, связанные с украшением города в новогодние праздники. Елки на улицах города появятся по девяти адресам.

- Искусственные ели установят на пересечении улиц Красных Партизан и Академика Трубилина, на площади здания ЗСК, на аллеи 80-летия образования Краснодарского края, в сквере имени Гатова, на площади перед кинотеатром «Болгария», в сквере Субботний, на пересечении улиц Мачуги и Трамвайной, на улице Красная, 35, а также на Главной городской площади, - уточнили на планерке в администрации Краснодара.

Также в мэрии уточнили, что до 5 декабря по улице Красной будут развешены 130 новогодних светоотражающих панелей.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что хвойные красавицы уже появились возле торговых центров города. Владельцы магазинов и кафе традиционно поставят на подоконники заведений маленькие пушистые елочки, а на витражных окнах нарисуют снеговиков, снежинки и сказочных персонажей.