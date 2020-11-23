«Роза Хутор» стал обладателем престижной премии World Ski Awards в номинации «Лучший горнолыжный курорт России»

Фото: Роза Хутор

Международная премия World Ski Awards была учреждена в 2013 году с целью повышения стандартов лыжной индустрии. По существующим оценкам, почти 400 миллионов человек ежегодно посещают более 2500 горнолыжных курортов, которые предоставляют гостям около 6 миллионов гостиничных мест. Таким образом, горнолыжный туризм - важный сегмент мирового рынка путешествий и туризма.

Выбор победителей World Ski Awards проводится по итогам независимого голосования экспертов турбизнеса и посетителей специального сайта. Этот процесс начинается обычно в августе и продолжается до ноября.

- Мы рассматриваем эту награду как своеобразный знак качества, свидетельствующий, что курорт постоянно развивается, предоставляя гостям новые услуги и отвечая на вызовы времени, - отметил заместитель генерального директора по международным связям и туризму курорта «Роза Хутор» Сергей Хворостяный. - Держать такую высокую планку как премия World Ski Awards на протяжении восьми лет, значит быть не только лидером. Это доказательство того, что «Роза Хутор» фактически задает вектор движения всей горнолыжной туристической отрасли России».

Фото: Роза Хутор

Текущий год привнес колоссальные изменения в функционирование всей индустрии туризма и отдыха. Повсеместно на горнолыжных курортах были введены ограничения и дополнительные меры эпидемиологической безопасности. Реагируя на все эти сложности, организаторы премии World Ski Awards запустили на своих интернет-ресурсах программу ReStart, благодаря которой у профессионалов отрасли появилась возможность делиться своим опытом работы в непростых условиях пандемии. Таким образом сообщество представителей туристического рынка может знакомиться с лучшей мировой практикой. Курорт «Роза Хутор» также вовлечен в эту деятельность, рассматривая себя неотъемлемой частью международной индустрии горнолыжного туризма.