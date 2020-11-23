В Краснодаре из-за пожара в магазине эвакуировали 80 человек

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В краевом центре на улице Покрышкина утром 23 ноября загорелся магазин «Мясной король». Очевидцы увидели задымление и незамедлительно сообщили о ЧП пожарным.

- Сообщение о возгорании поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона в 8:13. На месте было установлено, что произошло загорание в вентиляционной шахте помещения. Площадь пожара составила около трех квадратных метров. Огонь удалось быстро потушить. Ликвидация зафиксирована в 08:29, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Из-за пожара пришлось эвакуировать посетителей. Покинули помещение во время возгорания 80 человек.

- Были привлечены от РСЧС 29 человек и 9 единиц техники, в том числе от МЧС России - 25 человек личного состава и 7 единиц техники. Пострадавших нет, - добавили в краевом МЧС РФ.