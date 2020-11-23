Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 23 ноября 2020 увеличилось на 173

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб в регионе опубликовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией. Ситуация в Краснодарском крае напряженная. Больше двух недель график по коронавирусу шел только в рост. По данным на понедельник, 23 ноября, за последние сутки зафиксировано 173 заболевших.

- В Краснодаре заболели 54 человека – для города это рекордное число. В Новороссийске зафиксировано 18 инфицированных, в Красноармейском районе – девять. По семь пациентов получили положительные результаты после теста на коронавирус в Сочи, Туапсинском и Кавказском районах, по шесть – в Выселковском, Гулькевичском, Ейском, Калининском районах. По четыре человека попали в госпитали с COVID-19 в Анапе, Абинском, Апшеронском, Белореченском, Павловском районах. По три новых пациента прибавилось в Армавире, Крымском, Славянском, Темрюкском районах, по два – в Горячем Ключе, Кореновском, Северском, Новокубанском районах. По одному случаю выявлено в Крыловском, Отрадненском, Староминском, Тихорецком, Успенском, Щербиновском и Белоглинском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края.

Также известно, что среди заболевших за последние сутки – 11 детей, самому маленькому из которых всего 14 дней от рождения.

Стоит отметить, что в настоящее время в тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 38 пациентов, еще четверо – на ЭКМО.