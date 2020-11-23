Ярмарку на улице Ишунина в Краснодаре сделают постоянной

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В Краснодаре в тестовом режиме открыли ярмарку выходного дня на парковке по улице Архитектора Ишунина, 7/1. Она получила положительный отклик от местных жителей. Власти приняли решение организовывать торговые ряды на постоянной основе.

- На ярмарке работали 12 фермеров. Она получила одобрение местных жителей и была востребована. Начиная со следующей субботы, ряды будут работать полноценно. Количество участников увеличится до 50, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

В мэрии продолжать рассматривать дополнительные места для открытия новых ярмарок выходного дня.

- Торговые ряды нужно открывать по субботам поближе к домам и территориям, где сельскохозяйственная продукция наиболее востребована, - отметил вице-мэр Евгений Наумов.