В Сочи сносят незаконно построенные многоэтажные дома

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В Сочи продолжается работа по демонтажу незаконных объектов недвижимости. На сегодняшний день уже снесено порядка 20 самостроев. Сейчас на курорте сносят многоэтажки.

- В настоящее время рабочие разбирают незаконно возведенный девятиэтажный дом на улице Просвещения, 50 в Адлере, 13-этажный ЖК «Театральный» на Курортном проспекте, 71, недостроенный трехэтажный объект на улице Волжской, 59 в микрорайоне Мамайка, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии города.

В Сочи сейчас идет подготовка к сносу еще пяти самостроев. При возведении этих объектов была нарушена этажность или дома строились без разрешительных документов. В городе-курорте продолжают мониторить строительство объектов, в том числе и в интернете – на сайтах продажи жилья.

- С начала года было выявлено уже около 250 самовольных объектов. В случае выявления объявлений о продаже квартир в объектах, обладающих признаками самовольных, информация об этом направляется в правоохранительные органы, - добавили в администрации.