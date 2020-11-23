В Сочи приезжий закопал тело друга во дворе гостевого дома

Фото: СУ СК РФ по краю

В город-курорт двое мужчин 35 и 40 лет приехали на заработки. Они поселились в одном из гостевых домов в переулке Фермерском. Но вместе приятели не ужились.

- 4 ноября мужчины стали конфликтовать. 40-летнего приезжего не устраивал образ жизни знакомого. Из-за чего в ярости он ударил 35-летнего сожителя ножом. Пострадавший скончался от травмы. Тело погибшего фигурант закопал во дворе гостевого дома. Чтобы отвести от себя подозрения, 20 ноября года сообщил в полицию о безвестном исчезновении знакомого, даже вместе с активистами искал мужчину. Но на одном из допросов раскололся и признался в убийстве, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

В настоящее время мужчина задержан, возбуждено уголовное дело. Выяснятся все обстоятельства случившегося.