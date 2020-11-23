Министром экономики Краснодарского края стал Алексей Юртаев

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Губернатор Кубани назначил нового министра экономики края. Вениамин Кондратьев уже подписал соответствующее распоряжение. На этот раз человек для администрации региона новый – руководителем ведомства назначен Алексей Юртаев.

- Нового руководителя министерства экономики Краснодарского края уже представили сотрудникам ведомства, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации региона.

Алексею Юртаеву 33 года, он родился в Орске. Также известно, что чиновник окончил Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» и Евразийский университет.

- Юртаев работал в федеральном Минэконом развития, затем в институте социально-экономических и политических исследований, а также трудился в фонде стратегических коммуникаций и в аналитцентре Енисейской Сибири, - добавили в администрации.