На Кубани 18-летний юноша изрезал ножом 32-летнего мужчину в пьяной драке

Фото ГУ МВД по краю

В Курганинскую районную больницу был доставлен 32-летний мужчина- житель станицы Константиновской. Он рассказал, что выпивал на берегу реки Чамлык, когда к нему пристали несколько подвыпивших молодых людей. Одни из них затеял с ним драку.

Силы были явно не равны, поскольку в руках у юноши был нож, которым он из изрезал мужчине всю спину и поясницу-на теле пострадавшего врачи насчитали не менее 10 ранений.

Медики вызвали полицию. Через некоторое время полицейские установили личность нападавшего-им оказался 18-летний житель станицы Чамлыкской. Сейчас он задержан.

- По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью,- сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах региона.