30 - летний житель Сочи попался на краже счетчиков учета воды

Фото мэрии Сочи

30-летний житель Сочи решил поживиться за счет местной управляющей компании. Коммунальщики собрались заменить счетчики учета воды и привезли в подъезд одного из домов на улице Пасечной упаковку с новыми приборами.

Живший неподалеку сочинец отреагировал мгновенно. Поняв, что упаковка со счетчиками лежит безо всякого присмотра, он забрал всю ее себе. Внутри оказалось 12 водных счетчиков СГВ-15.

Сложно сказать, зачем мужчине понадобилось столько приборов учета. К тому же случайным свидетелем его поступка стал один из жильцов дома, который и сообщил об этом в полицию, сотрудникам которой не составило больших трудов вскоре задержать любителя чужого имущества.

- По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Обвиняемый находится под подпиской о невыезде,- рассказал «КП-Кубань» источник в правоохранительных органах региона.