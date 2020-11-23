До конца 2020 года в Краснодаре предстоит ввести в эксплуатацию 29 долгостроев

Фото мэрии Краснодара

Наиболее близки ко вводу в эксплуатацию в Краснодаре два крупных долгостроя. Это ЖК «Европа-Сити» и ЖК, расположенный на проезде 1-ом Лиговском.

Всего же с начала 2020 года в Краснодаре 29 долгостроев введено в эксплуатацию. Такое же число домов намечено завершить строительством до конца текущего года.

Подавляющее большинство из них готовы более чем на 95%.

- Мы с вами регулярно проводим заседания комиссий, приглашаем дольщиков. У нас еще впереди декабрь. Надо максимально мобилизовать все силы эксплуатационных организаций, где дома на 99% уже готовы и осталось лишь подключение к коммуникациям и ввод объектов в эксплуатацию,- отметил в ходе совещания в администрации города первый вице-мэр Краснодара Евгений Наумов.

Работа очень близка к успешному завершению. Строительство инженерных сетей-один из наиболее трудоемких этапов,-завершено на 15 объектах..