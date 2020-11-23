На Кубани усилят меры безопасности при организации зимнего отдыха

Фото мэрии Сочи

Глава региона напомнил, что у Кубани есть значительный и давний опыт в организации зимнего отдыха и обеспечения безопасности и комфорта туристов. В этом году, в связи с пандемией коронавируса меры безопасности будут заметно усилены.

- Прежде всего, это касается горного кластера Сочи. Здесь уже забронировано почти 90% номеров на период новогодних праздников, мы ожидаем около 300 тысяч человек. Наша первоочередная задача – обеспечить их безопасность в сегодняшних непростых условиях, – отметил Кондратьев.

В постоянном режиме, но без остановки работы, будет вестись санитарная обработка кабинок канатных дорог на горнолыжных трассах. Кроме того, четко работает система бесконтактной продажи электронных ски-пассов.

По словам главы региона, в этом сезоне на курортах максимально разъединят потоки туристов, с целью, избежать большого количества контактов. Кроме того, провериться на COVID 19 можно будет прямо на курортах.

– На территории всего горного кластера будут работать три лаборатории для тестирования на COVID-19. Наши гости смогут сдать анализ при малейших признаках инфекции. Если она подтвердится, медики оперативно окажут необходимую помощь, – подчеркнул губернатор.

Особое внимание будет уделено кафе и ресторанам, который смогут работать лишь до полуночи, с соблюдением санитарной дистанции и строгого масочного режима.

Вениамин Кондратьев попросил туристов с пониманием отнестись к этим мерам-ведь они нацелены на обеспечение безопасности гостей.