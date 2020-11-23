С начала осени на дистанционное обучение временно переводилось почти 150 классов в школах Сочи

Фото мэрии Сочи

Никаких предпосылок для закрытия на карантин в связи с пандемией коронавируса школ и детских садов в Сочи сейчас нет.

С начала нынешней осени в Сочи на дистанционное обучение временно переводились 147 классов школ, это более 4 700 учеников.

Что касается детсадов курорта, то в них не работали только три группы, два детсада по эпидемиологическим показаниям приходилось закрывать полностью. Это сад № 120 в микрорайоне Макаренко, уже возобновивший работу, и №35 на КСМ, который вскоре возобновит работу.

– Благодаря краевому и муниципальному бюджетам для всех образовательных и дошкольных учреждений были в необходимом объеме приобретены рециркуляторы воздуха и антисептики. При входе в здание у каждого ребенка и сотрудника измеряют температуру, при первых признаках недомогания заболевший отправляется на лечение домой, – рассказала начальник управления мэрии по образованию и науке мэрии Сочи Ольга Медведева.