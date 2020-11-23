В Краснодаре откроется традиционная Рождественская ярмарка

Фото мэрии Краснодара

Несмотря на ограничения в связи с пандемией коронавируса, в краевом центре все же начнет свою работу ставшая уже традиционной Рождественская ярмарка. Планируется, что на ней будет открыто около тридцати торговых точек.

Ее работа 23 декабря стартует на Главной городской площади и продлится до 10 января 2021 года.

- Безусловно, пандемия вносит на сей раз свои коррективы в празднование Нового года. Но мы понимаем, что город должен быть подготовлен, мы должны создать праздничное настроение горожанам, - отметил первый вице-мэр Краснодара Евгений Наумов.

С 15 по 21 декабря на 78 торговых площадках будет организованы елочные базары, а с 1 по 31 декабря в Краснодаре развернется торговля новогодними украшениями.