В Темрюкском районе Кубани найдено древнетюркское изваяние VII-VIII веков нашей эры

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Археологические работы в Темрюкском районе ведутся здесь вместе со строительством и реконструкцией участков автотрассы Новороссийск-Керчь, позволяя ученым обнаруживать все новые удивительные артефакты.

Такие изваяния преобладают на Алтае, где ранее проживали многочисленные тюркские племена. Как считают археологи, их обычно ставили в культовых местах – святилищах или на погребениях.

Позже эти племена вошли в состав Хазарского каганата, чьи народы проживали в том числе и на территории современной Кубани.

Археологи пока еще только уточняют возраст и предназначение изваяния, но уже сейчас очевидно, что для региона такая находка – большая редкость.

- В дальнейшем она будет передана в Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник имени Е.Д. Фелицына, – отметил вице-губернатор Сергей Болдин.