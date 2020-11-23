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Сбитого машиной в горах под Сочи шакала выходили в заповеднике

Сначала его приняли за собаку
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото Кавказского биосферного заповедника

Фото Кавказского биосферного заповедника

Туристы неподалеку от Красной Поляны сбили на автомобиле животное, которое поначалу приняли за собаку. Раненого зверя они доставили к ветеринару, который сразу понял, что перед ним- молодой шакал.

Доктор оказал ем помощь и передал в вольерный зоопарк «Лаура». У шакала была черепно-мозговая травма, он не мог полноценно передвигаться, и сотрудникам питомника пришлось его выхаживать. Впрочем, вскоре животное окрепло и поправилось.

- Сейчас Джим проявляет активность, любознательность и хороший аппетит, четко ориентируясь во времени своего кормления,- рассказала заведующая комплексом Наталья Требоганова.

Шакалов немало обитает в лесах в окрестностях Сочи. В последнее время все чаще животные выходят в населенные места в поисках еды.