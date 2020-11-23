С начала 2020 года в Кадастровую палату Кубани поступило более 95 тысяч документов на недвижимость

Фото мэрии Сочи

С января по октябрь 2020 года в архив Кадастровой палаты Кубани поступило около 95 тысяч оригиналов документов на недвижимость, что больше показателя прошлого года на 70%. Речь идёт о документах, которые заявитель в силу каких-либо обстоятельств не получил после проведения учета или регистрации земельных участков и объектов капитального строительства.

В прошлом году в архив Краевой Кадастровой палаты поступило всего 33 тысячи «забытых» документов. Тем не менее, количество возвращенных гражданам документов относительно невелико в сравнении с поступающими на хранение.

Краснодарский край входит в число регионов с наибольшим количеством накопленных документов на недвижимость. Так, накопленный объём «забытых» документов за прошедший год увеличился в 6 раз. Количество невостребованных документов за 10 месяцев 2020 года составило194,5 тысячи.

-Прием документов для проведения учетно-регистрационных действий с недвижимостью, а также выдачу подтверждающих документов по итогам кадастрового учета и регистрации прав собственности осуществляют МФЦ. Готовые документы хранятся в МФЦ на протяжении 30 дней. Если в течение месяца их не забрали, документы будут переданы в архив Кадастровой палаты,- рассказали в организации.

«Забытые» документы могут понадобиться гражданам в срочном порядке, например, для оформления кредита или продажи собственности. Получить из архива их можно, обратившись в офис Кадастровой палаты лично, предъявив паспорт или через представителя по доверенности (бесплатно в день обращения).

Также в Кадастровой палате можно оформить доставку документов. Кроме того, реализована возможность получения пакетов документов по экстерриториальному принципу в Кадастровой палате любого региона России вне зависимости от места их хранения (бесплатно). Дополнительную информацию о месте хранения «невостребованных» документов и сроках их доставки можно получить по телефону кол-центра: 8 (800) 100-34-34 (звонок по России бесплатный).