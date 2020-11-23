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В ближайшее время Кубань закупит 50 новых автомобилей для службы «Скорой помощи»

Дополнительные средства на это выделены правительством РФ
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото администрации КК

Фото администрации КК

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 23 ноября поблагодарил правительство РФ за дополнительные средства, выделенные региону на закупку новых автомобилей для бригад «Скорой помощи».

- Мы благодарны Правительству РФ за поддержку системы здравоохранения края в сегодняшний непростой период. Краю выделено почти 204 млн рублей на закупку 60 скорых. С этой просьбой мы обращались к Михаилу Мишустину в сентябре,- отметил глава региона.

В ближайшее время край приобретет 50 автомобилей класса «В», 10 –класса «С». Машины будут направлены в медучреждения региона.

- Часть из имеющихся машин «Скорой» прослужила более 5 лет и нуждается в обновлении. Благодаря федеральной поддержке в этом году мы существенно улучшим автопарк. Хорошим дополнением в этой работе также стала помощь бизнесменов нашего региона, которые закупают и передают медикам новые машины,- подчеркнул Кондратьев.