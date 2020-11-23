На Кубани насчитывается более 4 тысяч вакансий врачей и медсестер

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Число вакансий от работодателей на Кубани выросло по сравнению с периодом карантина более чем на 60%. Наиболее востребованными остаются медработники и педагоги.

- Сейчас в базе краевой службы труда и занятости более 2,7 тыс. вакансий для врачей и почти 1,5 тыс. – для медсестер, свыше 1,7 тыс. – для педагогов. Также на рынке труда требуется порядка 1,3 тыс. инженеров, более 800 охранников, свыше 750 менеджеров,- сообщает региональное Минтруда.

Среди рабочих профессий по-прежнему самые востребованные – водители автомобиля. Для них в базе вакансий региона насчитывается более 2 тысяч предложений о трудоустройстве.

Кроме того, работодателям Кубани требуются более 1,7 тыс. слесарей, почти 1,4 тыс. поваров, кондитеров и пекарей. Необходимы также более 1,2 тыс. работников сельского хозяйства, и более тысячи продавцов.