До конца 2023 года в Горячем Ключе построят три школы и четыре детских сада

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Итоги работы межведомственной рабочей группы в Горячем Ключе обсудили на совещании под председательством первого заместителя главы региона Андрея Алексеенко.

Межведомственная краевая комиссия выявила в ходе проверки в Горячем Ключе крупные систематические нарушения. В частности, многие местные новостройки не обеспечены социальной инфраструктурой, не хватает коммуникаций для строительства детсадов и школ.

Чтобы восполнить эти пробелы, краем совместно с городом разработана специальная дорожная карта.

По ней до конца 2023 года в Горячем Ключе планируется построить три школы на 550, 850 и 1100 мест, а также четыре детсада на 580 мест в общей сложности.

В 2021 году в районе планируется строительство новых парковок, благоустройство шести зон отдыха общей площадью почти 3 гектара, со спортивными и детскими площадками.

Здесь же намечена реконструкция городского парка и берегоукрепительных работы на реке Псекупс.

– Все замечания, выявленные межведомственной комиссией, а также каждая запланированная школа, детский сад, спортивный объект или зона благоустройства должны быть внесены в генеральный план муниципалитета. Эта работа должна быть полностью завершена не позднее 1 сентября 2021 года, – отметил в ходе совещания первый вице-губернатор Андрей Алексеенко.