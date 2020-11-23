В музее имени Ф. А. Коваленко откроется выставка «Советский Краснодар»

Фото музея Ф.А. Коваленко

24 ноября в художественном музее имени Ф.А. Коваленко на улице Красной,13 открывается выставка, посвященная 100-летию переименования города из Екатеринодара в Краснодар.

Посетители увидят 11 картин из фондов музея. Это городские пейзажи кубанских художников, написанные в разные периоды советского времени.

-В экспозиции будут представлены работы художников разных поколений, такие как "Библиотека-передвижка" Н.Д. Шарикова, "Вступление частей Красной армии в Краснодар. 12 февраля 1943 года" П.Н. Ружейникова, "На рубероидном заводе" Г.А. Булгакова, "Улица Мира" Г.В. Анциферова, "Зима в Краснодаре" Калугина А.А. и некоторые другие,- рассказали в музее.

В городских пейзажах и жанровых работах запечатлены уникальные фрагменты истории города. Давно и навсегда канувшие в историю виды.

Работы кубанских художников рассказывают о целой эпохе, особенностях развития общества, и передают атмосферу большого и сложного советского периода.

Работа экспозиции продолжится до 13 декабря.