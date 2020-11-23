На Кубани в сельских поселениях по нацпроекту установили 25 модульных ФАПов

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае в сельских поселениях по национальному проекту «Здравоохранение» установили 25 модульных ФАПов. Среди них: два фельдшерско-акушерских пункта, которые открылись в хуторах Вестник и Черный в Анапе.

За счет сэкономленных средств в рамках нацпроекта в этом году установят 33 ФАПа, а не 26, как было запланировано ранее. При этом, стоимость каждого фельдшерско-акушерского пункта составляет 2,6 млн рублей. Модульные ФАПы включают в себя три секции, их площадь - 78 кв. м. Внутри восемь комнат: палата дневного стационара, процедурная, кабинет фельдшера и другие помещения.

- Внутри модуля сделана отделка, проведены все коммуникации, установлены кондиционеры, сантехника, система отопления, – сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Анапе заработал новый передвижной ФАП. Фельдшерско-акушерский пункт получила горбольница.